AVELLA. Torna la Festa della Saggezza, tradizionale appuntamento organizzato dall’Associazione MELA e dedicato agli ultra sessantacinquenni.

Dopo la sospensione per le tristemente note vicende riguardanti la pandemia, torna ad Avella la Festa della Saggezza, tradizionale appuntamento organizzato dall’Associazione MELA e dedicato agli ultra sessantacinquenni.

Ad ospitare la manifestazione a scopo benefico sarà il Salone San Francesco del Convento di Avella, grazie alla disponibilità del parroco Don Giuseppe Parisi che subito ha messo in moto la macchina organizzativa aprendo le porte della struttura ed attivandosi in prima persona.

Una serata di divertimento con musica, balli, intrattenimento e tante sorprese offerte in maniera completamente gratuita dal sodalizio avellano, da sempre impegnato sul fronte del sociale e della cultura.

Per tutti coloro che interverranno, al termine della serata è previsto un simpatico omaggio.

L’appuntamento per tutti coloro che hanno compiuto 65 anni è dunque per l’8 dicembre alle ore 20.00 per la “Festa della Saggezza 2022 – 14° Edizione”, presso il Salone San Francesco del Convento di Avella.

Sponsor Ufficiale dell’evento: Ferriera Val Sabbia di Franco D’Avanzo.

In collaborazione con: Don Giuseppe Parisi, Gruppo Scout Avella I, Comunità Masci “Chiara e Francesco”.