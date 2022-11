AVELLA. La cittadina Archeologica al primo posto tra i comuni a Rifiuti Free.

Ogni anno Legambiente premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata. Quest’anno il Comune di Avella è risultato al primo posto nella speciale classifica di Comuni Rifiuti Free ottenendo la migliore performance di raccolta differenziata in relazione al numero di abitanti. Per questo importante risultato raggiunto il sindaco di Avella dott. Vincenzo Biancardi sarà premiato in occasione della XVIII edizione di Comuni Ricicloni Campania, che si terrà il prossimo 14 dicembre presso la Camera di Commercio in Via Roma, 29 – Salerno.