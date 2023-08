AVELLA. Si è tenuta la conferenza stampa della X sagra della Castagna e della nocciola. Ecco le novità di quest’anno

È tutto pronto per la decima edizione della Sagra della Castagna e della Nocciola a cura dei “Rami del Melo”, l’associazione che dal 2012 ha scommesso sul successo della Sagra. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato il presidente Giuseppe Sorice nel corso della conferenza stampa- è quello della qualità quindi di offrire prodotti di qualità come la nocciola, il Caciocavallo ed a tal proposito terremo il prossimo incontro tro con gli amministratori”. Una Sagra che quest’anno vedrà oltre che l’utilizzo delle due piazze principali Piazza Convento e piazza Municipio anche di piazza San Giovanni. I parcheggi saranno liberi ad eccezione di quello in via Carlo III che sarà a pagamento perché da supporto alla navetta. Il sindaco Vincenzo Biancardi ha fatto un plauso all’associazione garantendo il suo supporto con un incontro troppo con la Deco nei prossimi giorni per il marchio di qualità. Lo scorso anno ha sottolineato Sorice ci sono ste quarantamila persone e quest’anno si prevede un aumento di presenze e ci sarà anche un ristorante mobile proveniente da Frosinone. Un successo quella della sagra che per Sorice si annuncia garantito. (Albino Albano)

In allegato la conferenza stampa integrale