AVELLA. Si è alzato il sipario sulla XI edizione di “Teatro sotto le Stelle”. Questa sera ospite Paolo Caiazzo

Ieri sera è andato in scena la prima serata di “Teatro sotto le Stelle”, rassegna teatrale organizzata dall’associazione avella Mela presieduta da Riccardo D’Avanzo che ieri sera ha dato il benvenuto ai tantissimi spettatori cosi per assistere all’esibizione della compagnia speronese “Zigo Zago”. Una rassegna quella di teatro sotto le stelle che alla sua undicesima edizione e quest’anno ha abbinato anche un premio, “Vito Molaro”, giovane scomparso prematuramente, che faceva parte dell’ass. Mela. Teatro degli spettacoli è il bello scenario del giardino del Palazzo Baronale di Avella dove questa sera ospiterà la compagnia: SulReale di Ariano Irpino presenta: ” Tesoro non è come credi” di P. Caiazzo. Ospite della serata, con intervento, lo stesso autore Paolo Caiazzo.

