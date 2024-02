Avella. Serate Armoniche, successo allo “SmArt Culture Hub” sold out per il duo minimoEnsemble.

Daniela del Monaco e Antonio Grande incantano la platea. È stata una serata speciale, dedicata alla canzone di Scuola Napoletana, quella vissuta domenica 4 febbraio 2024, ad Avella (Av), presso lo SmArt Culture Hub, dove ha avuto luogo il concerto del duo minimoEnsemble formato da Daniela del Monaco (contralto) e Antonio Grande (chitarra). L’evento, che rientra nell’ambito della rassegna di musica colta “serate armoniche”, ideata dalla Direttrice Artistica musicale Maria Sirignano, è stato fortemente voluto dall’Avv. Antonio Larizza, Direttore Artistico dello “SmArt Culture Hub” e Presidente di “Artis Suavitas Aps”.Bisogna riconoscere quanto sia stata vincente questa altra sfida – afferma l’Avv. Antonio Larizza – è stato un bellissimo percorso, un crescendo di qualità e successo, la presenza di un pubblico che non ha mai lesinato negli applausi e nel manifestare caldamente l’emozione creata dal momento. È importante per noi percepire questo riscontro perché oltre che a gratificarci ci esorta a proseguire su questa strada che, nonostante richieda tanto impegno, ci rafforza nel nostro obiettivo di promuovere Arte e Cultura. Un Concerto dove classe e grandi capacità espressive hanno dato vita a esecuzioni di bellezza unica – afferma la Prof.ssa Maria Sirignano – la canzone di Scuola Napoletana così interpretata è eterna e rende in maniera esemplare come si sia sviluppata dall’epoca barocca ai nostri tempi, musica di una così grande meraviglia e profondità di sentire. I due Artisti hanno svolto un programma di grande presa sul foltissimo pubblico intervenuto.

La Del Monaco, con la sua voce unica e di grande qualità, insieme alla sua gestualità e gestione della scena coinvolge e porta l’ascoltatore in un mondo dove la melodia impera e da felicità, il tutto con la sapiente e magistrale cura nell’accompagnare e segnare la musica del M° Grande che con il suo strumento definisce il quadro musicale che si va dipingendo. Prossimo appuntamento, domenica 10 Marzo ore 19.30, “Dal Barocco all’Avanguardia in quartetto di Sax” Quartetto di Sassofoni San Pietro a Majella Antonio Fuoco Sax Soprano, Mario Savarese Sax Alto, GennaroD’Andreti Sax Tenore Federico Siciliani Sax Baritono.