AVELLA. Promuovere la consapevolezza sull’autismo: incontro informativo presso l’Istituto Comprensivo Statale “Mons. P. Guerriero”. Video e Foto

In occasione della Giornata Mondiale di Consapevolezza sull’Autismo, che ricorre il 2 aprile di ogni anno, l’Istituto Comprensivo Statale “Mons. P. Guerriero” di Avella ha organizzato un importante evento nel pomeriggio di oggi martedì 26 marzo 2024, presso l’auditorium dell’istituto delle suore Canossiane di Avella.

L’incontro informativo/formativo ha visto la partecipazione della dott.ssa Mariarosaria Canzano, docente di scuola primaria, presidente dell’Associazione ODV “Il Coraggio di Laura” e madre di Laura, una ragazza autistica. La dott.ssa Canzano ha condiviso la sua esperienza e la sua conoscenza al fine di promuovere una maggiore comprensione e accoglienza delle persone con autismo nella società.

Tra i punti focali dell’evento è stato presentato il libro “Il Coraggio di Laura”, scritto dalla stessa docente. Il libro, sebbene dedichi i primi capitoli alla descrizione scientifica dell’autismo, si distingue per il modo in cui racconta la storia di Laura nei capitoli successivi. Attraverso dettagli precisi e una narrazione lineare, il testo tocca profondamente il cuore del lettore, offrendo un messaggio di coraggio, forza e fede di fronte alla disabilità.

All’incontro hanno preso parte la professoressa Maietta, in rappresentanza del dirigente scolastico Vincenzo Gagliotta, le referenti dell’inclusione dell’istituto, la prof.ssa Filomena Schettino per la scuola secondaria di primo grado, l’insegnante Rosa Casillo della Primaria e l’insegnante Chiara Addeo per l’infanzia. La moderazione è stata affidata alla prof.ssa Giuseppina Orefice. C’è stato anche spazio alle emozioni grazie alla musicista Irina che con il suo violino ha accompagnato la prof.ssa Michele Del Mastro in un monologo con il brano di Ludovico Einaudi “Nuvole Bianche”.

Durante l’evento, la dott.ssa Canzano ha illustrato ai presenti, comprese famiglie di persone con figli autistici, le linee guida su come comportarsi in presenza di questi disturbi, offrendo preziosi spunti e suggerimenti per una migliore inclusione e comprensione delle persone con autismo nella società.