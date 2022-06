AVELLA. Mostra di Scienze e progetto Orto didattico per gli alunni dell’I.C. “Mons. P.Guerriero” la scuola non si ferma!!!

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “Mons. P. Guerriero” di Avella presentano “La mostra di Matematica e Scienze”. Durante l’anno scolastico gli studenti sono stati impegnati in attività didattiche laboratoriali che hanno condotto alla scoperta della chimica, della cellula, del corpo umano, del sistema solare e dello sviluppo dei solidi. Un viaggio creativo realizzato con l’utilizzo di materiali riciclati, materiali di uso domestico e materiali didattici come das, plastilina, colori, polistirolo e cartelloni. La classe è diventata un “laboratorio di scoperta” dove ogni alunno ha partecipato in modo creativo alle attività, ha condiviso con i compagni le proprie idee con il fine ultimo della realizzazione di un progetto comune. Il corpo docente dell’I.C. “Mons.P. Guerriero” crede fortemente che “il laboratorio” non rappresenti solo un semplice spazio fisico, ma sia l’insieme di tutte quelle attività che rendono il tempo in esso svolto un tempo in cui lo studente mette in gioco le sue conoscenze ed abilità, acquisisce nuove competenze ed è protagonista attivo del suo processo di apprendimento. Come naturale prosecuzione e a compimento del progetto, gli alunni delle classi I A e I B, poi, sono stati coinvolti nella realizzazione dell’orto scolastico. Nel rispetto della vocazione del territorio, gli studenti hanno predisposto l’orto in uno spazio dedicato del giardino della scuola. Sono state seminate in semenzaio e messo a dimora: fragoline da bosco, erbe aromatiche, piantine di cipolle, fave, pomodori, zucchine, peperoni e insalata. Continua a tutt’oggi la cura dell’orto da parte degli studenti che presto raccoglieranno altri frutti del loro lavoro. La scelta del progetto “Orto a scuola” non è stata casuale. Esso ha concretamente incoraggiato gli alunni e li ha motivati nello studio delle scienze. Ha consentito, inoltre, la sensibilizzazione verso tutte quelle tematiche, oggi attualissime, riguardanti la tutela della biodiversità e della Casa comune, con un occhio attento e vigile agli obiettivi dell’Agenda 2030. L’ I.C.”Mons.P.Guerriero” di Avella si presenta nuovamente come uno spazio aperto e dinamico dove ciascun alunno può sviluppare le proprie inclinazioni e può essere supportato nel far emergere e valorizzare i propri personalissimi talenti.

