AVELLA. La Scuola Primaria dell’I.C. “Mons. P. Guerriero” inaugura la panchina blu

Questa mattina, come prosecuzione delle celebrazioni effettuate per la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, nell’atrio del plesso della Scuola Primaria dell’I. C. “Mons. P. Guerriero” di Avella è stata inaugurata la Panchina Blu. Anche in questo caso, la Panchina Blu, che si unisce a quella già presente presso il Giardino del palazzo Baronale di Avella, sarà il simbolo attorno al quale verranno costruite iniziative e momenti di sensibilizzazione rispetto al difficile tema dell’autismo. L’evento ha previsto il taglio del nastro ad opera del D.S. Prof. Vincenzo Gagliotta circondato dall’entusiasmo e dalla trepidazione dei piccoli alunni e dei docenti. Suggestivo ed emozionante l’elaborato preparato come sfondo della panchina, piccole farfalle blu che attorniano un lampioncino acceso. A coronamento del tutto è stata posta una targa in ricordo della giornata.

