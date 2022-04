Baiano: Il pensionamento del Brigadiere Capo dei Carabinieri Francesco Palombella

Oggi è stato l’ultimo giorno di lavoro per il brigadiere capo Francesco Palombella in forza alla Compagnia Carabinieri di Baiano, in servizio alla stazione di Lauro, che da domani va, ufficialmente, in pensione. Il Palombella ha servito per 37 anni la Beneamata, con coraggio e dedizione, lavorando su territori difficili ove è stato, da subito, apprezzato da tutti per la sua rettitudine. Il Palombella ha ricevuto stamane il saluto del Capitano Antonio Antonazzo Panico e dei suoi colleghi. Al brigadiere Palombella vanno gli auguri per una nuova e serena seconda vita da parte dei familiari, degli amici e dalla redazione di Binews.

adsense – Responsive – Post Articolo