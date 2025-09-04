Colli Aminei, tre cavalli in fuga: allarme per automobilisti e residenti

NAPOLI — Tre cavalli spaventati si aggirano da ore nella zona dei Colli Aminei, creando sorpresa ma anche preoccupazione tra i residenti. Alcuni volontari erano riusciti a radunarli in un parco, ma poco dopo gli animali sono tornati a vagare sul territorio.

Il rischio è ora per la loro incolumità e per quella di chi percorre le strade in auto o in scooter. L’appello ai cittadini è chiaro: procedere piano e prestare la massima attenzione.

Un episodio insolito che richiama l’urgenza di un intervento rapido e sicuro per riportare i cavalli al riparo, evitando che la loro corsa finisca in tragedia.