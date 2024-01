AVELLA. Intervento della Polizia Municipale e carroattrezzi. Rimossa Mercedes Classe A che ostacolava l’Autobus di Linea

Nella giornata di oggi, 19 gennaio 2023, la tranquillità del centro di Avella è stata momentaneamente disturbata da una Mercedes Classe A nera che parcheggiata in via Cardinale D’Avanzo ha impedito a un autobus di linea dell’AIR di svoltare da Via Cardinale D’Avanzo verso Via S. V. Pallotti, costringendo l’intervento della Polizia Municipale.

La situazione si è verificata quando l’autobus, regolarmente impegnato nella sua corsa di linea, è stato ostacolato dalla Mercedes parcheggiata in modo inopportuno, creando disagi non solo per il conducente dell’autobus ma anche per i passeggeri a bordo. Di fronte a tale violazione, la Polizia Municipale è prontamente intervenuta per multare l’automobilista e procedere con la rimozione forzata del veicolo.

L’episodio solleva la questione dell’importanza del rispetto delle norme stradali e della segnaletica, sia quella nuova che quella preesistente, in tutte le strade del territorio comunale. Si sottolinea la necessità che gli automobilisti prestino maggiore attenzione alle indicazioni presenti sulle strade, garantendo la sicurezza di tutti gli utenti della viabilità.

In particolare, si rinnova l’avviso riguardante il tratto di Via Cardinale D’Avanzo interessato dall’incidente. In quella zona, è in vigore il divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata, al fine di garantire una circolazione fluida e sicura.

Le autorità locali auspicano una maggiore sensibilizzazione degli automobilisti affinché rispettino le regole del codice della strada, riducendo così gli episodi di ostruzione e garantendo un ambiente stradale più sicuro per tutti. L’incidente odierno sottolinea l’importanza della collaborazione civica per mantenere l’ordine e il rispetto delle norme nel contesto della circolazione urbana.