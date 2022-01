AVELLA. Iniziati i lavori di pulizia e bonifica dell’area antistante via Mattotti

Da stamattina sono in corso le operazioni di pulizia e bonifica del parco edilizio sito in via Matteotti ad Avella, finito sotto sequestro oramai da diversi anni per opera della Procura della Repubblica di Avellino. Le operazioni a carico del Comune di Avella sono state autorizzate dopo un sopralluogo dal giudice che tenuto conto dello stato di abbandona della zona e dei rischi per la popolazione residente ha dato l’ok al primo cittadino Vincenzo Biancardi di procedere alla bonifica. Per risanare l’area da rifiuti di vario genere accumulatosi nel corso degli anni occorrono svariate migliaia di euro, costi che chiaramente non può accollarsi l’ente che quest’oggi ha provveduto a ripulire almeno l’area confinante con le strade pubbliche. Il primo cittadino Vincenzo Biancardi ha voluto personalmente assistere ai lavori affinchè tutto venisse svolto con la massima diligenza onde preservare la salute dei suoi concittadini affermando: “Si lavora per rendere vivibile il paese anche in quelle aree che purtroppo a volte noi non abbiamo competenza, come in questo caso, il nostro principale obiettivo e assicurare agli avellani una adeguata vivibilità anche nelle periferie, e nei prossimi giorni altri saranno gli interventi in programma”.