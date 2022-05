AVELLA. Incredibile, rubate le caditoie in alcune strade.

Non finisce di sorprenderci quello che accade nella cittadina archeologica. Nelle scorse notti ladri hanno trafugato le coperture in ghisa delle caditoie di scolo delle acque piovane di via Francesco De Sanctis e via parroco Ercolino. Particolarmente pericoloso la loro mancanza in via De Sanctis per essere una strada molto trafficata e per i tanti ragazzi che ogni giorno si recano a scuola. L’amministrazione comunale retta dal sindaco Vincenzo Biancardi ha posto del nastro rosso segnaletico nei vari punti onde evitare che pedoni o macchine rischino di finirci dentro. Questa non è la prima volta che accade ad Avella eppure si ripete nonostante le tanto acclamate telecamere che installate nei vari punti del paese sembrano però che non funzionino.

