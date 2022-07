“Mettimmece ‘o core”: inaugurata la campagna abbonamenti del Nola

Il Nola chiama a raccolta i suoi tifosi. La società bianconera con lo slogan “Mettimmece o’ core” apre la campagna abbonamenti per la stagione agonistica 2022-2023 che vedrà il Nola nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Serie D. Lo Sporting Club di via Seminario sarà la sede dei match interni di una stagione che avrà come obiettivo quello di migliorare il piazzamento in classifica stimolando ancor di più l’entusiasmo di una piazza che con i fatti e la passione si è dimostrata uomo in più nell’annata appena conclusa.

Quattro le tipologie di abbonamento previste:

“Tessera Ultras” al costo di 80 euro;

“Tessera Supporter” al costo di 120 euro (non sono incluse le Giornate Bianconere);

“Tessera Member” al costo di 250 euro (sciarpa, cappellino e t-shirt in omaggio);

“Tessera Gold” al costo di 500 euro (sciarpa, cappellino, t-shirt in omaggio, con incluse le Giornate Bianconere e la possibilità di viaggiare una volta in stagione in trasferta con la squadra).

