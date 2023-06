AVELLA. Inaugurata sabato la “Agricola Pavone”, punto vendita olio di oliva extravergine, spezie e cosmetici

Ha aperto ufficialmente le porte ai clienti il punto vendita di olio di oliva extravergine, spezie e cosmetici, Agricola Pavone. Sabato sera alla presenza di don Giuseppe Parisi e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale di Avella in via G. Amendola c’è stato il taglio del nastro. L’agricola Pavone è specializzata anche alla produzione di Condimenti Aromatizzati a base di olio extravergine di oliva con l’aggiunta in minima percentuale di aromi naturali al gusto di: timo, pepe misto, rosmarino, peperoncino e altro. Poche gocce sono sufficienti per personalizzare ed esaltare il gusto di tanti piatti della vostra cucina. Trovi anche spezie in barattolo come rosmarino , maggiorana, origano ecc. Grazie a farmacisti qualificati con l’olio dell’agricola Pavone viene realizzata anche una Crema viso. La crema viso antirughe all’olio d’oliva è prodotta dall’olio d’oliva delle colline della Tora, località avellana vocata alla produzione di olio di altissima qualità, dove appunto l’azienda ha i suoi oliveti. I gestori dell’azienda vi aspettano per farvi provare le loro specialità.