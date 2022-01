AVELLA. Il parroco don Giuseppe Parisi ottiene i finanziamenti per i lavori alle facciate delle Chiese.

Ben 1.200.000,00 euro, questa la somma che don Giuseppe Parisi, parroco di Avella, è riuscito ad ottenere per i lavori di riqualificazione delle facciate delle Chiese della cittadina archeologica, grazie ai bonus facciate stanziati dallo Stato. I lavori riguarderanno la chiesa madre di San Giovanni con l’annesso campanile, la Chiesa della Madonna del Grazie, quella di San Romano, quella di San Pietro e quella di San Ciro del Purgatorio. Il parroco avellano dovrà anticipare il 10% della somma complessiva, circa 120 mila euro e lo farà in parte grazie ai risparmi accumulati dalle offerte dei fedeli elargiti nel corso degli anni durante le sante messe, feste come matrimoni, battesimi ecc., per la rimanenza ha contratto un finanziamento. Per far fronte a quest’ultimo e per rientrare nelle spese si è pensato ad una sorta di autofinanziamento di tutte quelle famiglie che vogliono contribuire, una sorta di sottoscrizione, circa 10 euro al mese. Già diverse, una sessantina, quelle che hanno dato il loro assenso sperando che possano essere ancora di più, chi vuole aderire potrà mettersi in contatto direttamente con il parroco.

Già in passato il parroco ha dato dimostrazione di efficienza e salvaguardia del patrimonio ecclesiastico facendo eseguire diverse lavori di ristrutturazione delle varie Chiese del paese, come il tetto di San Giovanni, quello di San Romano, il portone della chiesa madre, la sacrestia San Pietro, restaurate statue di San Sebastiano, San Giovanni, San Giuseppe, la pala del 500 di San Romano, il San Michele della Grotta, la Madonna del Rosario di San Pietro e così via.

Lavori di ristrutturazione saranno eseguiti molto probabilmente anche per la Chiesa del Convento ma questi seguono un altro iter.

Ma tornando alle facciate i cantieri sono già partiti per la Chiesa di San Ciro al Purgatorio e quella delle Madonna delle Grazie, e nelle prossime settimane inizieranno anche per le altre chiese. Lavori che vengono sottoposti al controllo della Sovrintendenza Archeologica e diretti dagli ing. Mascolo e Fasulo.

