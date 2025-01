AVELLA. Gli alunni dell’Istituto “Mons. P. Guerriero” si preparano per un’esibizione live a Casa Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana!

Siamo entusiasti di comunicare che gli alunni della scuola primaria e secondaria del nostro Istituto, sabato 18 Gennaio hanno preso parte all’audizione per poter formare un coro di otto elementi che prenderà parte all’ ESIBIZIONE LIVE nello studio esclusivo di al PALAFIORI durante la settimana del Festival della Canzone Italiana, il ! Gli 8 studenti e 3 riserve sono stati selezionati da un pool di professionisti interni ed esterni alla nostra scuola: a coordinare il tutto il Dirigente Scolastico Andrea Amoroso, la Prof.ssa Francesca Maria Maietta, la prof.ssa Maria Sirignano, artista e cantante oltre che docente di musica, Francesco Sorrentino pianista e compositore, la maestra Daniela Tulino, il regista Francesco Scotto, la professoressa Orsola Russo, artista e cantante.

Dettagli dell’esibizione:

– Data: 15 febbraio 2025

– Luogo: Casa Sanremo, Palafiori

– Esibizione: Cantando dal vivo un brano Cover o Inedito, in italiano o altra lingua

Gli studenti saranno prepararti in questi giorni dal personale esperto della scuola guidati dalla Prof.ssa Maria Sirignano, già molto conosciuta nell’ambito musicale a livello regionale, la preparazione all’esibizione si svolgerà nell’attrezzatissimo laboratorio di musica della Scuola. Una straordinaria opportunità per i nostri alunni che dimostra ancora una volta quanto sia importante l’inclusione in ogni sua forma e lo sviluppo dei talenti e la piena consapevolezza, anche nei più piccoli, delle proprie potenzialità. Per i nostri studenti sarà un viaggio memorabile nel mondo della musica e nella città dei fiori, proveranno emozioni indimenticabili mentre si esibiranno su un palcoscenico così prestigioso! (Comunicato Stampa).