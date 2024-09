AVELLA. Giornate Europee del Patrimonio, eventi per adulti e bambini.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre, ad Avella Città d’Arte saranno aperti i siti archeologici e programmati eventi con particolare attenzione rivolta alle famiglie. Sabato 28 dalle ore 18.00 ci sarà l’ apertura del Museo Archeologico a cura del Ministero della Cultura, il museo è stato riaperto nella sua sede storica presso il Palazzo Baronale, l’ingresso è gratuito e si potrà ammirare un meraviglioso giardino stile vanvitelliano. Domenica 29 settembre dalle ore 10.00 si ripeterà l’apertura del Museo Archeologico ma a questa iniziativa si aggiungono due eventi che si svolgeranno nel corso della mattinata: lo spettacolo teatrale itinerante “La Bella e La Bestia” a cura della Compagnia Citrea presso il Castello Longobdardo che si trova su una collina e “Passione Astronomia” presso l’Anfiteatro Romano. Per queste due iniziative è necessaria la prenotazione ed è possibile reperire informazioni utili su whatsapp al numero 3338847353 oppure chiamando al 3209479173. Le iniziative autunnali programmate dalle associazioni, dal Comune di Avella e dal Ministero della Cultura non si fermano qui difatti per ben due fine settimana di ottobre ci sarà la Sagra della Castagna e della Nocciola organizzata dall’Ass. Rami del Melo che vedrà centinaia di visitatori giungere per degustare i prodotti locali e visitare i siti luoghi della cultura, a cui questo si aggiungeranno altre aperture straordinarie abbinate ad altre esperienze.