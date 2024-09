Avella: Consiglio comunale straordinario per onorare il carabiniere Michele Conte

Il Comune di Avella, guidato dal sindaco Vincenzo Biancardi, ha convocato un consiglio comunale monotematico per il prossimo 8 ottobre alle ore 16. L’evento sarà dedicato al carabiniere Michele Conte, in servizio presso il Nucleo Radiomobile di Nola, cittadino avellano, il quale è intervenuto per primo sul luogo della tragica esplosione avvenuta a Saviano a portare soccorso, lo scorso 22 settembre, tragedia che ha causato la morte di quattro persone.

Durante la cerimonia, il vicebrigadiere Michele Conte riceverà un encomio speciale dalle mani del sindaco di Saviano, Vincenzo Simonelli, che sarà presente per onorare il carabiniere per il suo coraggio e tempestività. Il riconoscimento simbolico rappresenta un ringraziamento non solo per il militare, ma anche per l’Arma dei Carabinieri nel suo complesso, sempre in prima linea per la sicurezza e il soccorso dei cittadini.

L’esplosione, che ha devastato un’abitazione su due piani a Saviano, ha scosso profondamente la comunità locale, e l’intervento di Conte, tra i primi ad arrivare sul posto, ha dimostrato la dedizione e il valore delle forze dell’ordine nel fronteggiare emergenze di tale portata. Il consiglio comunale rappresenta quindi un importante momento di riflessione e riconoscenza nei confronti di chi, quotidianamente, lavora per il bene e la protezione della collettività.

L’iniziativa del Comune di Avella vuole ribadire l’importanza di sostenere e valorizzare il lavoro dei carabinieri, soprattutto in circostanze drammatiche come quella verificatasi a Saviano. Il consiglio comunale sarà un’occasione per esprimere solidarietà alle famiglie colpite dalla tragedia e per celebrare l’impegno di chi, con coraggio e professionalità, si adopera per la sicurezza pubblica.