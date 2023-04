AVELLA. Fervono i preparativi per la rassegna “Teatro sotto le Stelle – Premio Vito Molaro”

Fervono i preparativi per la rassegna “Teatro sotto le Stelle – Premio Vito Molaro” giunta alla sua dodicesima edizione, che si svolgerà come consuetudine nel meraviglioso Giardino del Palazzo Ducale di Avella durante i fine settimana del mese di Luglio.

Una manifestazione all’insegna della qualità e della cultura, con rappresentazioni che saranno selezionate non soltanto in base alla bravura delle Compagnie ma soprattutto a seconda della Commedia che esse presenteranno.

Un impegno portato avanti dall’Associazione MELA con perseveranza e dedizione, al fine di garantire a tutti gli spettatori che affolleranno la platea del Giardino di passare qualche ora divertendosi ma anche riflettendo.

Per richiedere il bando ed il modulo di partecipazione, contattare Ernesto Sasso tramite Facebook oppure Whatsapp al numero 388-7747512.