AVELLA. Ecco il programma completo della “Nativitatis”, il cartellone delle feste natalizie

Tutto pronto ad Avella, il cartellone dedicato alle feste natalizie denominato “Nativitatis“, in programma il 17 – 18 – 19 dicembre nel centro storico della città, è pronto ad accogliere turisti, visitatori e famiglie che troveranno stand enogastronomici con degustazioni delle eccellenze irpine. Si potrà assistere a spettacoli per adulti e bambini e scoprire la cittadina archeologica attraverso tour itineranti teatralizzati. Oltre all’animazione dei bambini nel centro storico e alla Casa di Babbo Natale ci saranno tre attrattive eccezionali:

La mongolfiera nel Parco Archeologico dell’Anfiteatro di Avella Domenica 19 dicembre start 14.30 – 17.00.

Il Volo Vincolato darà la possibilità a 3 (massimo 5 persone) alla volta di salire a circa 20 metri di altezza per ammirare dall’alto il meraviglioso Anfiteatro e il panorama del Castello e della Valle del Clanio. La mongolfiera nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza sarà ancorata e rimarrà per circa 5 minuti in sospeso. Sarà consentito l’accesso ai soli possessori del green pass / super green pass /certificato tampone.

Sabato 18 dicembre ore 17.00 Domenica 19 dicembre ore 10.00 mattina – ore 17.00 sera

E’ uno spettacolo itinerante concepito per luoghi non teatrali di interesse storico, artistico e archeologico, principalmente luoghi che richiamino il periodo classico con particolare attenzione al mondo greco-romano. Accompagnati da improbabili Ciceroni gli spettatori cominciano il loro viaggio nella storia, con un linguaggio attuale, brillante e colloquiale. Ma man mano che si inoltrano nel loro cammino i fruitori vengono a contatto con un racconto via via sempre più forte ed emozionale ma mai noioso.

Sabato 18 dicembre start ore 16.00 Domenica 19 dicembre start ore 10.00

Una fantastica avventura dal vivo in cui si fondono i concetti di tempo libero, spettacolo, gioco, natura e divertimento! Ma Dove Vivono i Cartoni e’ un evento dove i personaggi dei cartoni piu’ amati dai bambini animeranno il meraviglioso “Giardino Incantato” del palazzo Baronale illuminato a festa in occasione del Natale. un evento unico ed esclusivo legato alle fiabe e ai personaggi dei cartoni animati: il punto di forza sarà la forte interazione e partecipazione tra personaggi e bambini ma anche adulti, che si ritrovano a vivere emozioni che catturano e coinvolgono.

Di seguito il programma dettagliato. Per tutte le informazioni e per prenotare gli eventi inclusi nel programma “Nativitatis” Whattsap 333 884 7353 / 320 947 9173.

