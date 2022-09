Avella – È il gran giorno dedicato alla Madonna e a San Sebastiano

È arrivato il gran giorno, tanto atteso, quello dedicato a Maria Santissima delle Grazie e a San Sebastiano. Stamattina alle 6.15 i battenti partiranno per raggiungere Cimitile, lì alle 7 parteciperanno alla Santa Messa e dopo inizieranno la marcia devozionale verso Avella. Il rito dei Battenti ritorna dopo lo stop dovuto alla pandemia così come la Santa Processione che quest’anno si terrà in 2 giorni, di sera, dopo la Celebrazione Eucaristica delle 18. Ieri si è chiuso il novenario con la veglia di preghiera dinanzi al Santissimo, ma prima alle 19 è stata celebrata la Santa Messa dal Vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino. Il parroco del paese don Giuseppe Parisi si è detto entusiasta e grato per l’attiva partecipazione del popolo e delle istituzioni al novenario. Oggi le Sante Messe saranno celebrate alle 8, 9, 10 , dopo l’arrivo dei Battenti previsto per le 11 e alle 18. Buona festa a tutta la comunità avellana. (L. Carullo)