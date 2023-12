AVELLA. Container dentro al Cimitero, scoppia l’indignazione dei cittadini

La recente decisione di spostare un container che era presente nei pressi dello spazio comunale adiacente alla rotatoria di via Garibaldi, contenti gli uffici della concessionaria del cimitero, ha scatenato una forte reazione da parte dei residenti. Il container, ora posizionato all’interno del cimitero comunale, ha coperto loculi e tombe di defunti, suscitando indignazione e proteste da parte della comunità avellana.

Il Cimitero Comunale come Luogo Sacro

Il cimitero comunale è da sempre considerato un luogo sacro, dove i defunti riposano in pace e le famiglie trovano conforto nel ricordo dei propri cari. La decisione di spostare il container all’interno di questo spazio ha scatenato un’ondata di indignazione, poiché molti residenti vedono questa mossa come una violazione della sacralità del luogo.

L’Indignazione dei Residenti

La reazione dei residenti non si è fatta attendere, con molti cittadini che esprimono apertamente la propria indignazione. La vista del container che sovrasta le tombe dei loro cari ha colpito profondamente le famiglie, che vedono questo atto come mancanza di rispetto e sensibilità da parte delle autorità locali. Le proteste si sono manifestate con forza, con i cittadini che gridano alla vergogna per ciò che considerano un affronto alla memoria dei defunti.

Il Dibattito in Corso

Il dibattito sulla controversa decisione è in corso, coinvolgendo attivamente la comunità avellana e le autorità locali. Molti chiedono spiegazioni dettagliate sul motivo di questa scelta e sollecitano un ripensamento immediato. La decisione di spostare il container all’interno del cimitero comunale a via Garibaldi ha acceso una fiamma di indignazione tra i residenti di Avella. La controversia continua a crescere, mettendo in luce la delicatezza delle questioni legate al rispetto per i luoghi sacri e alla gestione del territorio. Mentre la comunità esprime con forza la propria opposizione, il futuro del container all’interno del cimitero rimane incerto, suscitando interrogativi sul bilanciamento tra esigenze pratiche e rispetto per la sacralità dei luoghi di sepoltura.