AVELLA. Conferenza stampa congiunta dei sindaci Biancardi, Alaia e Montanaro e del consigliere regionale Enzo Alaia dopo l’ok della Regione sulla gestione propria dell’acqua

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi ad Avella nella Sala Alvarez del Palazzo Baronale una conferenza stampa congiunta che ha visto sedere vicino allo stesso tavolo i sindaci di Avella, Baiano e Sperone con la presenza anche del Consigliere Regionale Enzo Alaia, per portare a conoscenza la stampa ed in particolare i cittadini dei tre comuni, dell’importante vittoria raggiunta dai rappresentanti dei tre enti mandamentali, che ha impedito che la gestione delle acque dei tre comuni potesse essere gestita dall’Alto Calore o d’altro ente come la Gori. Soddisfazione del sindaco Vincenzo Biancardi che ha esordito affermando “Ce l’abbiamo fatta. Siamo riusciti a rimanere autonomi sulla gestione dell’acqua che è un importante vittoria soprattutto in termini economici perchè fa si che le nostre tariffe continueranno ad essere di gran lunga inferiori a quelle dei comuni dove invece esiste una gestione da parte di un ente pubblico come l’Alto Calore in Irpinia e la Gori nel Napoletano”. Una vittoria, ha affermato Biancardi, che si deve anche al grosso impegno assunto in Regione dal Consigliere Vincenzo Alaia, che ha saputo “indirizzarci per non compiere errori e anche un grazie ai nostri tecnici comunali per l’ottimo lavoro svolto”. Biancardi e gli altri sindaci hanno voluto ringraziare anche il geologo Rega per l’ottima professionalità che ha permesso di istruire una pratica senza correre alcun rischio di bocciatura. Il primo cittadino di Sperone Adolfo Alaia ha invece sottolineato la necessita di associarsi tra i tre comuni affinchè si possa insieme superare le emergenze con più facilità e ha ribadito la necessita di ripristinare il pozzo consortile esistente al Fusaro di Avella per avere un maggiore affidabilità in caso di emergenze. La fascia tricolore di Baiano, Enrico Montanaro, ha invece ribadito che sarebbe necessario anche poter creare una sinergia tra i tre comuni per un ulteriore abbattimento delle spese, cosa che ha rimarcato anche l’intervento di Domenico Biancardi, a cui si deve parte di questa vittoria per il lavoro svolto durante il suo mandato da sindaco. Il consigliere Regionale Enzo Alaia ha concluso l’incontro congratulandosi con i sindaci per aver ottenuto una vittoria storica, non scontata, che ha permesso alle famiglie dei tre comuni tirare un forte sospiro di sollievo perchè il fallimento di questo lavoro avrebbe significato il triplicarsi delle spese idriche in fattura per i cittadini dei paesi interessati.

