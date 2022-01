AVELLA. “Cambia Avella”: “Consiglio Comunale costruttivo quello di ieri, tutti attendiamo, con una crescita per Avella e gli Avellani”.

Ieri ci siamo riuniti per il Consiglio Comunale. Tutti abbiamo approvato e votato due punti importanti: la Convenzione con il Consorzio dei Servizi Sociali Vallo Lauro Baianese e l’Adesione al patto territoriale del Partenio. Il primo punto inerente al Piano di Zona richiede per il futuro una riflessione e decisioni importanti in ambito dei servizi sociali che andrebbero implementati e rafforzati per i disagi che tante famiglie vivono

Il secondo una grande opportunità anche in vista dei fondi del PNR che sono una opportunità unica ed una grande scommessa.

Oltre l’ordine del giorno abbiamo condiviso l’idea della Maggioranza rispetto alla volontà di riqualificare i quartieri e le piazze, il rilancio del calcetto attraverso la adesione di giovani e meno giovani che lo attendono con ansia, come ben espresso dalla Consigliera Nicoletta Longobardi.

Si è discusso della possibilità indicata dal Sindaco di destinare l’aria di parco San Pietro ad un dog garden.

Abbiamo come Minoranza accolto con favore le idee ed abbiamo chiesto di riflettere anche su nostre proposte: sistemi di ventilazione nelle aule dei nostri plessi scolastici, l’individuazione di una aria da destinare ed attrezzare per la sosta dei camper e poi il Consigliere Vittoria ha suggerito di lavorare ad un progetto di apposizione di Pannelli Fotovoltaici nell’aria di accesso al Cimitero per avere un risparmio dei costi per i cittadini sui servizi Cimiteriali.

Tutte decisioni che, se attuate, ci consentiranno di ripartire nel periodo post Covid, che tutti attendiamo, con una crescita per Avella e gli Avellani.

