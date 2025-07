Avella, barriere architettoniche in pieno centro: vasi collocati sui passaggi per disabili in Piazza Municipio

In un momento in cui l’accessibilità urbana dovrebbe essere al centro delle politiche comunali, ad Avella si registra una situazione che lascia perplessi cittadini e visitatori. In Piazza Municipio, nel cuore del paese, diversi grandi vasi ornamentali in cemento sono stati collocati proprio davanti i passaggi pedonali e sulle rampe riservati alle persone con disabilità, compromettendone gravemente l’accesso.

Le immagini documentano chiaramente la presenza di questi ingombranti elementi proprio in corrispondenza delle strisce pedonali dotate di scivoli per carrozzine.

La collocazione di questi vasi rappresenta una vera e propria barriera architettonica, impedendo a persone con difficoltà motorie, genitori con passeggini e anziani di attraversare agevolmente la strada. È difficile comprendere la logica dietro a tale decisione, che sembra in netto contrasto con le normative sull’abbattimento delle barriere architettoniche e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Molti cittadini hanno espresso il proprio dissenso chiedono alla nostra redazione di rendere nota la vicenda sperando in un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale affinché vengano rimossi o ricollocati in posizioni più consone, che non intralcino il passaggio.

L’auspicio è che le autorità competenti agiscano con tempestività per ripristinare il pieno rispetto della mobilità urbana e dei diritti di tutti i cittadini, senza eccezioni.