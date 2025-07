Aerobica in giardino: energia e movimento con Marianna Corrado.(foto)

Successo per l’appuntamento del 9 luglio con l’aerobica in giardino, un momento di benessere, socialità e attività fisica all’aria aperta. Nella suggestiva cornice del giardino del Palazzo Baronale di Avella, i partecipanti si sono lasciati coinvolgere da un’ora di esercizi ritmati, guidati con entusiasmo e competenza dall’istruttrice Marianna Corrado.

Il verde storico del giardino ha fatto da sfondo a un incontro dinamico, adatto a tutte le età, in un’atmosfera rilassata ma piena di energia. Un’occasione non solo per fare movimento, ma anche per ritrovarsi in comunità e condividere tempo di qualità.

Il prossimo appuntamento è fissato per martedì 16 luglio alle ore 19:00, sempre nel giardino del Palazzo Baronale di Avella. Un invito aperto a tutti coloro che desiderano prendersi cura del proprio corpo e del proprio benessere, accompagnati dalla professionalità e dal sorriso di Marianna Corrado.

Non mancate!