Oggi la comunità avellana è in festa per il proprio parroco poiché per don Giuseppe Parisi ricorre il 24°anniversario di sacerdozio. “Possa il Signore guidare sempre i vs passi così che possiate esercitare il vs sacerdozio in modo pieno, come già fate, portando consolazione agli animi, aiuto ai bisognosi. Tanti auguri don Giuseppe”. Gli auguri a don Giuseppe Parisi vanno da parte della redazione di Binews.