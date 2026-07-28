Calitri (AV) – Uso di Sostanze Stupefacenti e Porto Abusivo di strumenti atti ad offendere: i Carabinieri denunciano un 29enne

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno segnalato alle competenti Autorità Giudiziaria e Amministrativa un giovane di Calitri, ritenuto responsabile di “porto abusivo di strumenti atti ad offendere e uso di sostanze stupefacenti”.

Nella nottata di ieri, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Calitri ha notato un uomo in Piazza Giolitti il cui atteggiamento sospetto ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti.

La perquisizione personale del soggetto ha consentito di rinvenire nella sua disponibilità una sigaretta artigianale contenente 0,74gr di sostanza stupefacente di tipo marijuana e un coltello a scatto con lama a punta da 15cm, il cui porto non è consentito.

Sia la sostanza stupefacente che l’arma sono stati sottoposti a sequestro, ciascuno nella sfera di competenza, mentre il 29enne è stato segnalato alle competenti Autorità.

Il risultato rientra nell’opera di intensificazione dei servizi a tutela dei cittadini posta in essere dall’Arma dei Carabinieri nella provincia di Avellino, al fine di prevenire principalmente reati in materia di criminalità predatoria.