Avella, aerobica nel giardino del Palazzo Ducale: secondo e ultimo appuntamento con Marianna Corrado.

Ad Avella si è conclusa con successo l’iniziativa “Aerobica in giardino”, che ha visto il suo secondo e ultimo appuntamento nel suggestivo spazio verde del Palazzo Ducale. Ancora una volta, l’istruttrice Marianna Corrado ha guidato una partecipata sessione di esercizio fisico all’aperto, coinvolgendo cittadini di ogni età in un’esperienza all’insegna del benessere e del movimento.

L’attività, pensata per promuovere uno stile di vita sano e valorizzare gli spazi pubblici del centro storico, ha riscosso entusiasmo tra i partecipanti. Per il momento, tuttavia, non sono previsti ulteriori eventi nelle prossime settimane. L’iniziativa potrebbe tornare in futuro, ma al momento si chiude qui, lasciando un ricordo positivo e la speranza di nuove occasioni simili.