Auguri di Natale dal Santuario di Santa Filomena: Un Messaggio di Pace e Unità di don Giuseppe Autorino

Carissimi amici e devoti di Santa Filomena,

Con gioia e speranza, ci rivolgiamo a voi dal Santuario di Santa Filomena per augurarvi un Santo Natale ricco di pace e serenità. In questo luogo sacro, custode della memoria della giovane martire, sentiamo il desiderio di condividere con voi un pensiero di augurio e di riflessione in occasione delle festività natalizie.

La nostra comune devozione a Santa Filomena ci unisce in una fede che ha animato il mondo per duemila anni: la fede in Gesù morto e risorto, colui che è la nostra pace e la nostra via. In questo Santo Natale, celebriamo gli inizi di questa avventura straordinaria, ricordando che “Dio si è fatto come noi per farci come Lui”. Questa meravigliosa verità, senza nostri meriti, ci insegna che il Padre ci ha scelti prima della creazione del mondo.

Il Natale è il momento in cui ci immergiamo nella bellezza di questa avventura divina. Gesù viene tra noi per donarci la salvezza e la luce in mezzo alle tenebre. Invitati a seguire il cammino dei pastori, i primi “invitati” a vedere Dio con noi, siamo chiamati a vivere lo stupore e l’accoglienza della “lieta notizia” del Vangelo.

Nel XXI secolo, la vita si è complicata e lo sguardo da Gesù, autore e perfezionatore della nostra fede, si è distratto. Oggi più che mai, abbiamo bisogno di gridare a gran voce: “Vieni, Signore Gesù! Il mondo ha bisogno di Te!” Troppa crudeltà, autoreferenzialità ed emarginazione circolano nel mondo, e il Natale viene per rinnovare la speranza e rimettere mano al capolavoro di Dio, rendendo l’umanità un’unica famiglia.

Il Santuario di Santa Filomena rimane il centro della spiritualità, aperto a tutti i devoti che desiderano rigenerarsi alla presenza del sacro corpo. A voi, che rappresentate la “famiglia di Santa Filomena” nel mondo, esortiamo a coltivare sempre l’unità nella diversità, affinché il carisma filomeniano continui a produrre frutti abbondanti di vita cristiana.

In questo tempo del cammino sinodale, la Chiesa ci chiede di camminare insieme, ascoltandoci reciprocamente e operando per la gloria di Dio. Con fiducia nei vostri cammini di fede, indipendentemente dal nome del vostro gruppo, vi incoraggiamo a considerare il Santuario come punto di riferimento, un’oasi della spiritualità filomeniana.

Con affetto e gratitudine, assicuriamo la nostra piena e sincera preghiera per tutti voi, augurando un Santo Natale di pace e serenità.

Che il messaggio di amore e speranza portato dal Santo Natale risplenda nei vostri cuori e illumini il cammino del nuovo anno.

Con affetto e gratitudine, Don Giuseppe Autorino