I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte Santa sono stati impegnati in due interventi che hanno riguardato incendi. Il primo si è verificato subito dopo le ore tre nel comune di Avella, e ha visto intervenire una squadra della sede centrale in via Madonna Del Carmine per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area, non si sono registrati ulteriori danni.