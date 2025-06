Attività e giochi inclusivi presso il complesso Canossiano ad Avella 

Hanno avuto inizio dal 9 giugno le attività del g.r.est. ( gruppo estate ragazzi), alle quali partecipano anche persone con diverse abilità. Ciò è stato possibile grazie alla disponibilità della Amministrazione Biancardi, che sulla scorta delle sollecitazioni del Forum delle persone disabili, ha reclutato personale specializzato per la relazione con i ragazzi h. È stata palpabile la disponibilità di suor Ketty e suor Teresa dell’ordine Canossiano e concreta la collaborazione della A.P.S. ” lo spirito che ti muove “, che hanno dato come frutto l’individuazione di alcuni animatori. Negli spazi esterni e nell’ auditorio del convento Canossiano di Avella si alternano attività fisiche a momenti di riflessioni, giochi e visioni di film, che hanno come filo conduttore l’aggregazione del gruppo dei pari a quello degli adulti. Le iniziative proseguiranno fino al 4 luglio 2025.

Delegato alla disabilità

Vincenzo Serpico