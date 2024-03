Attentato intimidatorio contro il presidente della Provincia di Avellino: Sirignano si schiera dalla parte della legalità

Nella giornata di ieri, un vile attacco ha scosso la tranquillità della provincia di Avellino e della sua città di Montella, quando l’auto del presidente della Provincia, nonché sindaco di Montella, Riziero Buonopane è stata oggetto di un attentato intimidatorio, mediante il lancio di acido. Un gesto vigliacco che ha suscitato indignazione e condanna da parte di diverse istituzioni, tra cui il sindaco di Sirignano, Antonio Colucci, e tutta l’amministrazione comunale.

Il sindaco Colucci, insieme alla sua equipe, ha espresso con fermezza la propria condanna nei confronti di questo vile atto, sottolineando che la violenza e l’intimidazione non possono mai essere accettate come strumenti legittimi di espressione o di contrasto politico. L’attentato non solo minaccia la sicurezza e l’incolumità del presidente della Provincia, ma rappresenta un attacco diretto ai valori fondamentali della democrazia e dello Stato di diritto.

Il presidente della Provincia, un amministratore impegnato e stimato, è stato oggetto di un tentativo chiaro di intimidazione, ma la sua determinazione nel perseguire il bene comune e nel garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini non verrà scalfita da atti così vili e disumani. Il sindaco Colucci ha ribadito il pieno sostegno e la solidarietà di Sirignano nei confronti del presidente e dell’intera comunità di Montella, sottolineando che tali atti non riusciranno a destabilizzare l’operato dell’amministrazione di Buonopane.

Sirignano, così come molte altre realtà della provincia di Avellino, rimane unita nel condannare con forza ogni forma di violenza e di intimidazione, e si impegna a lavorare insieme alle istituzioni competenti per garantire che gli autori di questo vile gesto vengano identificati e condannati secondo la legge. La solidarietà e la determinazione delle comunità locali sono fondamentali nel contrastare l’azione di chi vuole minare la democrazia e l’ordine pubblico.

In un momento in cui la coesione sociale e l’unità sono più importanti che mai, Sirignano si erge a difensore dei valori democratici e della legalità, e rinnova il suo impegno nel promuovere un clima di rispetto reciproco, dialogo e collaborazione tra tutte le realtà del territorio. Solo attraverso l’unità e la solidarietà sarà possibile sconfiggere chiunque cerchi di minare la pace e la stabilità della nostra comunità.