Appello agli Avellinesi: Antonio Gengaro Invita a Partecipare al Ballottaggio del 23 e 24 Giugno

AVELLINO – Antonio Gengaro, candidato sindaco, esprime la sua profonda gratitudine ai cittadini di Avellino per il sostegno ricevuto durante il primo turno delle elezioni amministrative. In un appassionato messaggio ai suoi concittadini, Gengaro ha sottolineato l’importanza del prossimo ballottaggio, invitando tutti a partecipare attivamente per determinare il futuro della città.

“Sono immensamente grato per lo straordinario consenso ricevuto. La partita non è ancora finita, c’è ancora il secondo tempo da disputare”, ha dichiarato Gengaro, invitando i cittadini a non lasciarsi tentare dalla possibilità di una giornata al mare, ma a recarsi alle urne domenica 23 e lunedì 24 giugno.

Gengaro ha sottolineato che il suo impegno è rivolto a tutti i settori della comunità avellinese: “Siamo in campo con un programma credibile e una squadra unita, per i nostri giovani, per le nostre famiglie, per tutti coloro che vivono un disagio. Il nostro obiettivo è restituire dignità e orgoglio alla nostra amata comunità.”

Il candidato ha infine ribadito l’importanza della partecipazione di tutti per realizzare il cambiamento necessario ad Avellino. “Vi invito a votare Antonio Gengaro, il sindaco per gli avellinesi. Insieme possiamo fare la differenza.”

La comunità avellinese è ora chiamata a rispondere all’appello di Gengaro e a partecipare numerosa al ballottaggio, per scegliere chi guiderà la città nei prossimi anni.