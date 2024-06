Sirignano – Spettacolo “Peace Love” per i piccoli dell’Infanzia dell’ IC Manzoni

Nel pomeriggio di oggi, al teatro Biancardi di Avella, è andato in scena lo spettacolo “Peace Love”. I protagonisti della manifestazione sono stati gli alunni dell’ Infanzia dell’ I.C. A. Manzoni del plesso di Sirignano.

I bambini delle tre sezioni di 3 – 4 e 5 anni sono stati eccezionali, si sono esibiti in canti, balli e dialoghi che hanno trattato tematiche importanti quali la pace e la solidarietà verso “i diversi”.

Siamo tutti uguali, ognuno ha un talento nascosto che deve tirar fuori ed ognuno è in grado di amare gli altri. L’ amore che caratterizza i piccoli contesti quali famiglia e la scuola, deve estendersi agli altri così da poter avere la pace nel mondo.

All’ evento ha assistito la Dirigente scolastica, prof.ssa Luigia Conte e i familiari dei piccoli attori.

Al termine della cerimonia le mamme hanno voluto omaggiare, con un bouquet di fiori, la docente Teresa D’Amico che andrà in pensione e ringraziarla per quanto ha fatto per le generazioni di alunni che ha “cresciuto” nella sua lunga carriera.

Un plauso va ai corpo docente, ai piccoli protagonisti e ai loro familiari per il costante supporto. (L. Carullo)