Antonio Iannicelli, Sindaco Uscente, rieletto a Carbonara di Nola con la Lista “Uniti per Carbonara di Nola”

Antonio Iannicelli è stato riconfermato Sindaco di Carbonara di Nola con un margine significativo di voti, ottenendo 401 preferenze con la sua lista “Uniti per Carbonara di Nola”. La sua vittoria rappresenta un chiaro voto di fiducia da parte dei cittadini nei confronti del sindaco uscente e nel programma proposto per il futuro del comune.

In qualità di sindaco uscente, Antonio Iannicelli ha guidato Carbonara di Nola attraverso diverse sfide e opportunità nel suo precedente mandato. Durante questo periodo, ha lavorato per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, promuovere lo sviluppo economico locale e garantire il benessere dei cittadini. La sua rielezione è un riconoscimento del suo impegno e dei risultati raggiunti durante il suo mandato precedente.

La lista avversaria, “Fare per Carbonara di Nola”, guidata da Vincenzo Rainone, ha ottenuto 307 preferenze. Nonostante gli sforzi della lista avversaria, il distacco di 94 voti ha decretato la vittoria di Iannicelli.

Il sindaco rieletto, Antonio Iannicelli, ha ringraziato calorosamente gli elettori per il sostegno ricevuto e ha promesso di continuare a lavorare per il bene della comunità. “Sono onorato della fiducia che i cittadini di Carbonara di Nola hanno riposto in me e nella nostra lista. Mi impegno a rappresentare tutti i cittadini e a lavorare per rendere la nostra città un posto migliore per tutti,” ha dichiarato Iannicelli nel suo discorso di vittoria.

Con la sua rielezione, Antonio Iannicelli si prepara a continuare il suo lavoro per il progresso di Carbonara di Nola, con una visione di crescita sostenibile e inclusiva per la comunità. I cittadini guardano con fiducia al futuro, sapendo di poter contare su un leader esperto e impegnato a guidare il comune verso nuovi successi.