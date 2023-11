Anche il M.I.D. plaude ai volontari di Protezione Civile delle Misericordie della Campania in aiuto alle popolazioni alluvionate.

È per me e per il M.I.D. encomiabile l’impegno e il lavoro che stanno svolgendo sui luoghi dell’emergenza anche a favore delle Persone con Disabilità colpite dall’alluvione i volontari delle Misericordie della Campania, in particolar modo della mia Misericordia di Avellino tutti sotto la guida dell’Area Emergenza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

Desidero ringraziare i miei amici “Confratelli” da due giorni in missione a Bisenzio in Toscana in aiuto alla popolazione: Francesco, Pasquale, Luigi, Luigi e Tommaso.

Immediatamente da veri coraggiosi eroi hanno indossato la divisa, hanno caricato il fuoristrada di emergenza e sono partiti con il vero spirito del volontariato e del soccorso così come ci insegna la storia del Movimento Misericordie alla volta della Toscana, un Movimento in Irpinia nato proprio da un’emergenza sismica che nessuno potrà nonostante siano passati anni dimenticare mai, queste le parole di Giovanni Esposito in conclusione Coordinatore Regionale della Campania M.I.D oggi volontario della Misericordia di Avellino.