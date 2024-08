Altavilla Irpina (AV)- Il 18 agosto l’attesissimo ritorno del “Palio dell’Anguria”.

Ad Altavilla Irpina fervono i preparativi per il 18 agosto, giorno nel quale, come da consolidata tradizione, gli asini si sfideranno lungo Corso Garibaldi per ottenere i favori di Costanza di Chiaromonte. La cosiddetta “regina triste” andò in sposa in prime nozze a Ladislao I, Re di Napoli, nel 1389, salvo essere ripudiata dopo appena tre anni per via della caduta in disgrazia dei Chiaromonte. A seguito di questi eventi, nel 1395, la bella Costanza divenne moglie di Andrea De Capua, Conte di Altavilla. Proprio dal passaggio della coppia di sposi nel territorio altavillese prende spunto il Palio dell’Anguria, immaginando un omaggio della popolazione ai feudatari. Omaggio, quello del palio, che consiste in un anguria da depositare-rigorosamente integra-ai piedi della Regina, dopo aver attraversato l’arteria principale del paese a dorso d’asino.