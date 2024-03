Altavilla Irpina (AV)- Appuntamento il 20 marzo con “Percorsi di innovazione e imprenditorialità”.

Il 20 marzo la casa comunale di Altavilla Irpina ospiterà, a partire dalle 9:30 e nell’arco dell’intera giornata, il seminario dal titolo “Gli ecosistemi imprenditoriali nelle eco-regioni: quali investimenti per la sostenibilità?” patrocinato dall’amministrazione locale. L’ evento è una tappa del più ampio progetto “Percorsi di Innovazione e Imprenditorialità” coordinato dalla prof. Mita Marra dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e finanziato dalla Missione diplomatica USA. Nel secentesco chiostro altavillese si discuterà riguardo la sostenibilità nell’ambito degli ecosistemi imprenditoriali, con interventi di importanti attori del mondo accademico, istituzionale ed imprenditoriale. In particolare, a partire dalle 14:30, saranno protagonisti dieci giovani ricercatori in ingegneria industriale, chimica e innovazione sociale; che avranno la possibilità di esporre le proprie idee alle imprese interessate ad investire in ricerca e sviluppo.

Il progetto gode del sostegno di importanti partner nazionali e internazionali, tra cui Cornell Tech, la piattaforma OCSE per l’educazione all’imprenditorialità, il Centro di Competenza Meditech e l’Incubatore Sei Aree Interne.

