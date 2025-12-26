ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 26 Dicembre 2025

S. STEFANO PROTOM.
Settimana n. 52
Giorni dall’inizio dell’anno: 360/5
A Roma il sole sorge alle 07:37 e tramonta alle 16:45 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 08:03 e tramonta alle 16:44 (ora solare)
Luna: 11.20 (lev.) 23.21 (tram.)
Proverbio del giorno:
Tutti son bravi quando il nemico fugge
Aforisma del giorno:
Nel nostro mondo aumenta il senso di minaccia. Aumenta quel timore esistenziale collegato soprattutto con la prospettiva di un conflitto che, in considerazione degli odierni arsenali atomici, potrebbe significare la parziale autodistruzione dell’umanità. Tuttavia, la minaccia non concerne soltanto ciò che gli uomini possono fare agli uomini, servendosi dei mezzi della tecnica militare; essa riguarda anche molti altri pericoli che sono il prodotto di una civiltà materialistica, la quale–nonostante dichiarazioni “umanistiche”–accetta il primato delle cose sulla persona. (Giovanni Paolo II)