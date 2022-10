ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 21 Ottobre 2022

S. ORSOLA

Settimana n. 42

Giorni dall’inizio dell’anno: 294/71

A Roma il sole sorge alle 06:30 e tramonta alle 17:19 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:48 e tramonta alle 17:26 (ora solare)

Luna: 1.52 (lev.) 15.51 (tram.)

Proverbio del giorno:

Cenci dice mal di straccio

Aforisma del giorno:

Le tentazioni contro la fede e la purità è merce offerta dal nemico, ma non temerlo se non con il disprezzo. Finché egli strepita è segno che non ancora si è impossessato della volontà. Tu non ti disturbare per ciò che vai sperimentando da parte di questo angiolo ribelle; la volontà sia sempre contraria alle sue suggestioni, e vivi tranquilla, ché non vi è colpa, ma sebbene vi è il compiacimento di Dio ed il guadagno per l’anima tua. (S. Pio da Pietrelcina)