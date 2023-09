ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 1 Settembre 2023

S. EGIDIO ABATE

Settimana n. 35

Giorni dall’inizio dell’anno: 244/121

A Roma il sole sorge alle 05:36 e tramonta alle 18:43 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:45 e tramonta alle 19:01 (ora solare)

Luna: 7.01 (tram.) 19.46 (lev.)

Proverbio del giorno:

Settembre bello, sole e venticello.

Aforisma del giorno:

Una figlia è per il padre un’inquietudine segreta, la preoccupazione per lei allontana il sonno: nella sua giovinezza, perché non sfiorisca, una volta accasata, perché non sia ripudiata. (Siracide)