ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 23 Agosto 2023

S. ROSA DA LIMA, S. MANLIO

Settimana n. 34

Giorni dall’inizio dell’anno: 235/130

A Roma il sole sorge alle 05:27 e tramonta alle 18:58 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:34 e tramonta alle 19:17 (ora solare)

Luna: 12.21 (lev.) 22.05 (tram.)

Proverbio del giorno:

Poco vino vendi al tino; assai mosto serba a agosto.

Aforisma del giorno:

I mezzi tecnici a disposizione della civiltà odierna celano non soltanto la possibilità di un’autodistruzione per via di un conflitto militare, ma anche la possibilità di un soggiogamento “pacifico” degli individui, degli ambiti di vita, di società intere e di nazioni, che per qualsiasi motivo possono riuscire scomodi per coloro i quali dispongono dei relativi mezzi e sono pronti a servirsene senza scrupolo. (Giovanni Paolo II)