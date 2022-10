ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 12 Ottobre 2022

S. SERAFINO CAPP.

Settimana n. 41

Giorni dall’inizio dell’anno: 285/80

A Roma il sole sorge alle 06:20 e tramonta alle 17:33 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:36 e tramonta alle 17:42 (ora solare)

Luna: 8.59 (tram.) 18.57 (lev.)

Proverbio del giorno:

D’ottobre il vino nelle doghe.

Aforisma del giorno:

Invero noi facciamo inganno a noi stessi amando le cose carnali, contro l’ordine stabilito da Dio. Che altro divorerà, quel fuoco, se non i tuoi peccati? Perciò, quanto più indulgi a te stesso quaggiù, seguendo la carne, tanto più duramente pagherai poi, preparando fin d’ora materiale più abbondante per quelle fiamme. Ciascuno sarà più gravemente punito in ciò in cui ebbe a peccare. (T. da Kempis)