ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 24 Dicembre 2024

S. DELFINO

—————————-



Settimana n. 52

Giorni dall’inizio dell’anno: 359/7

A Roma il sole sorge alle 07:36 e tramonta alle 16:44 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 08:03 e tramonta alle 16:43 (ora solare)

Luna: 1.14 (lev.) 12.33 (tram.)

Apogeo lunare alle ore 8 – distanza: km. 404.479.

Proverbio del giorno:

Chi non sa fingere, non sa regnare

Aforisma del giorno:

Le persone altruiste danno via il denaro perché sono troppo stupide o troppo pigre per spenderlo bene per se stesse. (Edward Morgan Forster)