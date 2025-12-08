Alla carriera straordinaria del Dottor Matteo Vasta il Premio BiNews 2025

L’assegnazione del Premio BiNews 2025 al dottor Matteo Vasta rappresenta il giusto riconoscimento a una vita interamente dedicata alla medicina, al servizio pubblico e al sostegno della propria comunità. La cerimonia del Premio BiNews 2025 si terrà sabato 27 dicembre al Teatro Colosseo di Baiano. La sua carriera, iniziata nel 1968 con la laurea presso l’Università di Napoli, è un esempio straordinario di competenza, passione e senso del dovere.

Dopo aver conseguito nel 1973 le specializzazioni in cardiologia e reumatologia presso l’Università di Pisa, il dottor Vasta ha ampliato ulteriormente il proprio profilo professionale con la specializzazione in chirurgia toracica conseguita nel 1979 all’Università di Roma. Questo percorso formativo, vasto e diversificato, testimonia una costante volontà di approfondire, crescere e offrire ai pazienti cure sempre più efficaci.

Dal 1969 al 2010, il dottor Vasta ha lavorato ininterrottamente presso l’Ospedale Ascalesi di Napoli, incarnando per oltre quarant’anni i valori più autentici della professione medica. Partito come volontario, ha ricoperto con merito tutti i ruoli della chirurgia toracica, da assistente ad aiuto, fino a diventare responsabile dell’endoscopia toracica. Nel 1991 ha assunto la direzione della divisione di chirurgia toracica e nel 1996 quella dell’Unità Operativa Complessa, contribuendo in modo determinante alla modernizzazione e all’efficienza del reparto.

Uomo di scienza ma anche di profonda umanità, il dottor Vasta si è distinto per l’introduzione e l’utilizzo di numerose tecniche innovative, tra cui elettrostimolazione, broncoscopia, toracoscopia, mediastinoscopia e biopsia aspirativa toracopolmonare sotto guida scopica. Il suo contributo alla medicina non si è limitato all’attività clinica: è stato un vero punto di riferimento per colleghi, allievi e generazioni di pazienti che in lui hanno trovato professionalità, ascolto e presenza costante.

Accanto alla brillante carriera medica, si colloca un impegno civico di notevole rilevanza. Il dottor Matteo Vasta ha ricoperto il ruolo di sindaco di Mugnano del Cardinale, guidando la sua comunità con la stessa dedizione che ha sempre espresso nella professione sanitaria. Per oltre sessant’anni è stato una presenza instancabile al fianco dei suoi compaesani, sempre pronto ad aiutare, sostenere e consigliare, con una disponibilità che non ha mai conosciuto orari o barriere.

Profondamente legato alla propria fede, partecipa attivamente al Centro Pastorale per la divulgazione del nome di Santa Filomena, contribuendo alla diffusione dei valori spirituali e supportando con discrezione e costanza le attività della comunità religiosa.

Il dottor Matteo Vasta rappresenta un patrimonio di valore umano, professionale e morale. È un medico che unisce scienza e sensibilità, un cittadino che vive il bene comune come missione quotidiana, un uomo che ha dedicato la propria vita al servizio degli altri. Per la dedizione instancabile alla medicina, per l’impegno sociale e comunitario, per l’esempio di rettitudine e generosità che continua a offrire, il dottor Matteo Vasta merita pienamente l’assegnazione del Premio BiNews 2025.