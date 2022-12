IMMACOLATA CONCEZIONE

—————————-



Settimana n. 49

Giorni dall’inizio dell’anno: 342/23

A Roma il sole sorge alle 07:25 e tramonta alle 16:39 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:51 e tramonta alle 16:38 (ora solare)

Luna: 7.48 (tram.) 16.39 (lev.)

Luna piena alle ore 05.10.

Proverbio del giorno:

Dicembre variante inverno incostante.

Aforisma del giorno:

Non ci sono errori; non ci sono stati errori; e non ci saranno errori. (Arthur Duca di Wellington Wellesley)