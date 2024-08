ALMANACCO DEL GIORNO. Giovedí, 15 Agosto 2024

ASSUNZIONE MARIA VERGINE

Settimana n. 33

Giorni dall’inizio dell’anno: 228/138

A Roma il sole sorge alle 05:20 e tramonta alle 19:09 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:25 e tramonta alle 19:29 (ora solare)

Luna: 16.23 (lev.)

Proverbio del giorno:

Se vuoi la buona rapa, per Santa Maria sia nata.

Aforisma del giorno:

L’uomo è nato a vivere per gli altri e solo in ciò può ritrovare la sua felicità; esso è fatto dalla natura in maniera che tutto quello che nella sua vita intellettuale e morale non riesca a santificar col dovere resta profanato e decade. (P. Villari)