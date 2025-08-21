“Partecipa al pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo – Fede, preghiera e fraternità – 5 Ottobre 2025”

Ci sono viaggi che non si misurano in chilometri, ma in emozioni, silenzi e preghiere. Uno di questi è il pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, programmato per domenica 5 ottobre 2025, quando fedeli e devoti si metteranno in cammino per raggiungere i luoghi di San Pio da Pietrelcina.

La partenza è fissata alle ore 06:30 da Balano, Piazza, con tappa successiva alle 06:45 a Mugnano del Cardinale, per raccogliere i pellegrini e proseguire insieme verso la meta.

San Giovanni Rotondo non è solo un luogo fisico: è un cuore pulsante di spiritualità, dove milioni di persone ogni anno trovano conforto, pace interiore e la forza di affrontare le sfide quotidiane. Visitare la tomba di Padre Pio, partecipare alla Santa Messa, percorrere i corridoi del convento e pregare nella sua cella significa compiere un viaggio dentro sé stessi, oltre che verso un santuario.

Il pellegrinaggio diventa così un’occasione per:

• vivere una giornata di fede autentica,

• condividere momenti di preghiera comunitaria,

• ritrovare il senso del cammino spirituale,

• affidare a Padre Pio speranze, ringraziamenti e richieste di intercessione.

A rendere ancora più speciale la giornata sarà il pranzo in un ristorante tipico di San Giovanni Rotondo, occasione per ritrovarsi tutti insieme, gustare i sapori genuini della cucina locale e continuare a condividere fraternamente l’esperienza del pellegrinaggio.

Al ritorno, ognuno porterà con sé non solo il ricordo di un viaggio, ma la certezza di aver vissuto un’esperienza di grazia, un dono che rimane inciso nell’anima.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

Antonio(zipitone) – 324 8431880